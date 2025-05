Roma, Dan Friedkin è arrivato a Trigoria: tutto sulla giornata del presidente

Trigoria in fermento, è arrivato il presidente. Dan Friedkin nella tarda mattinata di oggi è tornato al Fulvio Bernardini dopo molti mesi di assenza dalla Capitale. Il presidente della Roma, arrivato ieri sera in concomitanza con la fumata bianca in Vaticano del nuovo Papa, il connazionale Leone XIV, è pronto a vivere giorni intensi tra strategie societarie, la scelta del nuovo allenatore e, naturalmente, anche i lavori sul progetto stadio a Pietralata.

Incontro Friedkin-Ghisolfi, tutti dettagli

Friedkin è stato accompagnato al Fulvio Bernardini dove ha incontrato il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi e i componenti societari del club. Scontato l’incontro nelle prossime ore anche con Claudio Ranieri - che al momento dell’arrivo del presidente stava dirigendo l’allenamento -, allenatore e dal prossimo luglio anche senior advisor della proprietà. Possibile anche un saluto alla squadra, o in ogni caso ai leader dello spogliatoio.

Allenatore Roma ultime news, cosa cambia con l'arrivo di Dan Friedkin

Saranno giorni caldi in casa Roma: è ancora aperto il casting sul nuovo allenatore, e il patron giallorosso dovrà inevitabilmente prendere una decisione sul successore di Sir Claudio, così come anche l’organizzazione del prossimo progetto triennale che subirà modifiche in base anche ai risultati sportivi della stagione in corso. Quindi se la Roma andrà in Champions oppure se il prossimo anno disputerà l’Europa o la Conference League. La presenza di Dan Friedkin potrebbe anche portare a una svolta sull’iter stadio. Lunedì riprenderanno gli scavi e i sondaggi archeologici sull’area, ma in ogni caso la consegna del progetto definitivo (parziale) è imminente, e chissà che non possa avvenire anche con un incontro ufficiale con la presenza del patron giallorosso.