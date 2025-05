Roma, i convocati di Ranieri per l'Atalanta: Dybala viaggia con la squadra 

Atalanta-Roma mette in palio un pezzo di Champions League. Claudio Ranieri è pronto alla sfida e ha diramato la lista dei convocati, priva dei nomi di Dybala e Pellegrini. In settimana il capitano si è è fatto male in allenamento e ha chiuso la stagione. Anche l'argentino è ai box, ma viaggierà insieme ai compagni per sostenerli dalla panchina, come ha fatto anche nelle settimane precedenti. All'appello manca anche il baby Sangaré, mentre tra i portieri, oltre a De Marzi, figura Marcaccini, alla seconda chiamata tra i grandi.