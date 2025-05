Ghisolfi: "L'allenatore? Non c'è ancora il nome. Con Svilar si troverà un accordo"

Tra il presente e il futuro. La Roma in queste ultime partite insegue un insperato, fino a qualche settimana fa, obiettivo Champions League. Intanto, prosegue la ricerca del nuovo allenatore. Il direttore dell'area tecnica giallorossa, Ghisolfi, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con l'Atalanta. In particolare, il dirigente ha parlato della questione allenatore: "Il nome non c'è ancora".