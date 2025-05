Ranieri, durissimo sfogo in diretta tv sul rigore di Koné: "Come fai a dire questo, come fai!"

Dopo diciannove risultati utili consecutivi si ferma la corsa della Roma . Una sconfitta, praticamente un girone dopo. Al Gewiss Stadium vince l'Atalanta per 2-1 . I nerazzurri si qualificano aritmeticamente per la Champions League, i giallorossi mancano il sorpasso a Juventus e Lazio. Al termine della partita Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN. Prima una battuta sulla corsa Champions: "Non so se è ancora fattibile dopo questa sera. Faremo come abbiamo sempre fatto, giocando fino in fondo". Quindi, un duro sfogo sul rigore prima assegnato, poi revocato dopo un contatto di Pasalic su Manu Koné: "Il var non doveva intervenire!".

Lo sfogo di Ranieri sul rigore annullato dopo revisione al var

L'allenatore della Roma, nel corso dell'intervista post-partita, si è lamentato riguardo la decisione di Sozza di revocare il rigore inizialmente assegnato dopo l'on field review: "Volevo chiedervi del rigore. Ci hanno sempre detto che il var intervniene solo quando c'è un evidente errore. Si vede che Pasalic si pianta e tocca il ginocchio del mio giocatore. O ci spiegano come dobbiamo attenerci, o non si può fare una volta sì e una no. Il var non doveva intervenire! L'arbitro ha dato il rigore, e rigore doveva rimanere! Accettiamo le regole, ma non va bene che non ci sia linearità. Sono sicuro che Rocchi lo dirà a chi di dovere: "Perché sei intervenuto?" L'arbitro ha dato il rigore. Si vede chiaramente che Pasalic tocca il ginocchio di Koné. Il var non doveva intervenire. La mia domanda è: può il var intervenire sui falli bassi? Accettiamo tutto, ma vogliamo capire, per giustizia sportiva, perché è intervenuto il var". Ranieri ha voluto ascoltare l'intervento del commentatore arbitrale di DAZN ed ex arbitro Luca Marelli, che ha spiegato il motivo dell'on field review: l'assenza di contatto. Dichiarazioni non di certo gradite all'allenatore: "Ma come fa a dire di no? Non c'è contatto, va bene. Come fa a dire che non c'è? Lo stiamo vedendo tutti". Chiude Ranieri, lasciando l'intervista.