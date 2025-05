Pasalic-Koné, Parolo: “Se avesse dato rigore…”. Behrami risponde: “Strano detto da te”

Atalanta-Roma continua a far parlare di sé. In particolare, il rigore prima assegnato ai giallorossi dall'arbitro Sozza, poi revocato dopo l'on-field review in seguito a un contatto tra Pasalic e Manu Koné. Un episodio che ha mandato su tutte le furie Claudio Ranieri nell'intervista post-partita. Anche l'ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha commentato l'episodio nel corso del programma Step on Foot su DAZN: "Sozza aveva gli elementi per mantenere la decisione del campo".

Parolo: "Sozza doveva mantenere la decisione". Behrami: "Ma può mai essere rigore?"

In particolare, Parolo sostiene che la decisione giusta sarebbe stata assegnare il rigore: "L'arbitro vede il contatto e lo fischia. Un contatto che c'è. L'errore che fa Pasalic è di affondare il movimento. Koné non si tuffa prima, come fece Theo in Champions: nella corsa prende il ginocchio di Pasalic. Sozza aveva gli elementi per tenere la sua idea". Di opinione diversa Behrami: "Quel contatto può mai essere rigore?. Mi sembra strano detto da te che sei stato giocatore. Non c'è nessun incrocio di gambe".