Il presidente dell’AIA replica a Ranieri sul rigore revocato a Koné: "Decisione giusta, serve rispetto. Dispiaciuti per le sue parole"

"Rocchi mi ha confermato la bontà della valutazione tecnica: non si trattava di calcio di rigore. Il Var lo ha poi correttamente revocato". Così, il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, con una dichiarazione all'Ansa, risponde alle proteste di Claudio Ranieri per il rigore concesso alla Roma e poi tolto per il contatto Pasalic-Konè.