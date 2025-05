Roma, nuova avventura per Pellegrini e la moglie: nasce la nuova linea 

Nuova avventura per Lorenzo Pellegrini e sua moglie Veronica . Il capitano della Roma , e la compagna in particolare a capo del progetto, oggi hanno lanciato “Tecò” , una linea di abbigliamento sostenibile per i più piccoli. Al lancio, tra gli altri, anche Gianluca Mancini e la moglie Elisa , legatissimi al capitano della Roma e alla sua famiglia.

Pellegrini e la moglie Veronica, i dettagli sul nuovo progetto

Pellegrini, che tra pochi giorni volerà in Finlandia per la ricostruzione del tendine, è coinvolto nel progetto ma è sua moglie Veronica il motore di tutto. “Tutti i nostri capi sono realizzati interamente in Italia con materiali naturali e pregiati, provenienti da coltivazioni senza l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici e nel pieno rispetto dell’ambiente”, si legge sul sito della linea di abbigliamento per i più piccoli. Un’idea che Lorenzo e Veronica avevano da tempo e oggi è diventata realtà.