Ranieri cerca il regalo europeo per l'ultima all'Olimpico. E vuole infrangere l'ultimo tabù

In ballo c’è la Champions, ma anche il resto dell’Europa. Nella notte in cui tutto può succedere la Roma domenica si gioca l’ultima chance sperando in un mezzo passo falso di Juve e Lazio. Ma non sarà facile per i giallorossi contro il Milan che vuole riscattare la finale di coppa Italia e provare a prendersi un posto tra le prime cinque. Sarà, però, sopr