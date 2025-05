Totti: "Ranieri è un vero uomo. Io di nuovo alla Roma? Se chiamassero..."

Totti: "Ranieri vero uomo di Roma"

Totti ha subito speso parole al miele per Claudio Ranieri, capace di cambiare le sorti della stagione della squadra giallorossa: "Roma con Ranieri è cambiata sicuramente. Ranieri ha portato un grande entusiasmo e, come possiamo definire, è un vero 'uomo di Roma'. Ha fatto un lavoro straordinario, portando la Roma dal basso fino a giocare in Champions League. Questo è un percorso che va sicuramente apprezzato, e per questo siamo tutti felici di lui".

Inter in finale di Champions, Totti: "Un orgoglio per il calcio italiano"

Inter in finale di Champions League dopo un incredibile doppio confronto con il Barcellona di Flick. Un vanto per tutto il movimento italiano, anche secondo Francesco Totti: "L'Inter è l'unica squadra italiana in Champions League, e questo è un grande orgoglio per il calcio italiano. Inzaghi ha fatto un lavoro incredibile, - ha sottolineato - così come Calhanoglu che ha dato un contributo fondamentale alla squadra. Spero che l'Inter possa finalmente raggiungere l'obiettivo che le manca, ovvero la vittoria in Champions League, per portare quel trofeo a casa".

Totti, un ruolo nella Roma: "Lo valuterei sicuramente"

In futuro, Totti non esclude un ritorno alla Roma: "Se ci fosse l'opportunità di avere un ruolo importante nella Roma, lo valuterei sicuramente. La Roma è sempre stata la mia casa, e se un giorno dovessi essere chiamato, ci siederemo e valuteremo tutto. Sono stato un giocatore importante per la Roma, e se dovesse esserci un incarico importante, lo considererò".