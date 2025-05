Roma, Ranieri riceve il premio Giuseppe Colalucci: "Momento giusto, sono alla fine della carriera"

Riconoscimento prestigioso per Claudio Ranieri: l'allenatore dei giallorossi ha ricevuto il premio Giuseppe Colalucci. In mattinata una una delegazione della giuria ha consegnato la targa del premio speciale alla carriera a Ranieri direttamente a Trigoria. Ranieri, che avrebbe dovuto già ritirare il premio negli anni passati, ha commentato: "È il momento giusto per questo prestigioso riconoscimento perché sono giunto alla fine della mia carriera".