Ranieri, da Cagliari a Roma passando per cinque nazioni: il giro del mondo di una leggenda

Sarà dura non vederlo più in panchina, col suo aplomb e il suo stile che hanno fatto il giro del mondo. Domenica Claudio Ranieri per l'ultima volta salirà da allenatore quei gradini che Mazzone gli aveva tanto decantato. Quelli del suo Olimpico, della sua Roma. I tifosi gli dedicheranno maglie, cori e striscioni; i suoi giocatori sperano di regarargli il posto in Europa. Sarebbe l'ennesima impresa di una carriera incredibile. Perché Claudio ha preso una Rom