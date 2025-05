Roma-Milan, l'Olimpico sarà tutto giallorosso: anche i posti in Distinti Nord-Ovest in vendita 

Un tifo a senso unico. Per Roma-Milan, l'ultima partita interna della stagione che coincide con il saluto a Claudio Ranieri, l'Olimpico sarà completamente a tinte giallorosse. A seguito del divieto di trasferta per i tifosi del Milan, il club ha messo in vendita i biglietti per il settore ospite, cioè i Distinti Nord-Ovest. Una scelta che non rappresenta una novità assoluta. E' successo anche in passato. Ma questa è una notizia perché Mancini e compagni potranno contare su un Olimpico strapieno di tifosi romanisti per inseguire un posto in Europa.