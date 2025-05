Roma, intervento riuscito per Pellegrini: il comunicato 

Un infortunio più grave del previsto, quello che ha colpito Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma si è sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di oggi, in Finlandia dal dottor Lempainen, in seguito al problema al tendine del retto femorale della coscia destra, che dovrebbe tenere il numero 7 giallorosso lontano dai campi per almeno tre mesi.

Pellegrini inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione

La Roma, attraverso il proprio sito ufficiale, ha dato notizia dell'esito dell'intervento: "L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore Lorenzo Pellegrini al tendine è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Lorenzo comincerà la riabilitazione a Trigoria". Dopo il rientro in Italia, Pellegrini inizierà subito la riabilitazione per farsi trovare così pronto il prima possibile in vista della nuova stagione. In 25 presenze in campionato in stagione, il centrocampista ha segnato due gol e servito un assist.



