Ranieri e Ghisolfi a Firenze con i Friedkin: attesa per il confronto con Gasperini

A Firenze si fa la nuova Roma. Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi questa mattina hanno preso un treno per Firenze dove in queste ore sono sbarcati anche i Friedkin. La proprietà vuole avere un contatto diretto con il diesse francese e il nuovo senior advisor per discutere faccia a faccia della candidatura di Gian Piero Gasperini a nuovo allenatore giallorosso.