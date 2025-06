Koné: "Vedere l'Inter contrastata in quel modo è stato scioccante. Il pressing del Psg..."

Dal ritiro della nazionale francese, Manu Koné , centrocampista della Roma , ha voluto rendere omaggio al Paris Saint-Germain per la schiacciante vittoria per 5-0 sull’ Inter nella finale di Champions League: "Sono stati impressionanti dall'inizio alla fine, l'Inter non ha visto la luce, è stato molto complicato per loro".

Roma, Koné sulla finale tra Inter e PSG: "È stato scioccante..."

Il giocatore giallorosso ha poi proseguito lodando il gioco espresso dai campioni d’Europa: "Il PSG è stato bravo in ogni aspetto della partita – ha spiegato il centrocampista transalpino – e i nostri francesi, i nostri compagni di squadra, sono stati molto bravi. Il loro pressing mi ha scioccato, da giocatore della Roma conosco un po' l'Inter, è un'ottima squadra, e averla contrastata in quel modo è stato scioccante". Koné ha anche sottolineato quanto sia eccezionale un risultato simile in una finale europea: "Mettere a segno il 5-0 contro l'Inter non è cosa da poco. Il PSG è un'ottima squadra, ha giocato un'ottima partita. Molte squadre in Europa prenderanno ispirazione dal PSG".

"Abbiamo avuto la fortuna di avere Ranieri"

Parlando poi della sua prima annata con la maglia della Roma, Koné ha fatto un bilancio sincero della stagione: "È complicato. Abbiamo avuto tre allenatori, io ero appena arrivato e ho dovuto conquistarmi il posto con una concorrenza forte. Abbiamo avuto però anche la fortuna di avere Claudio Ranieri come allenatore: abbiamo dato tutto e siamo molto orgogliosi, ora aspettiamo la prossima stagione".