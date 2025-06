Calendario Roma Serie A 2025/26: partite, date, derby e i big match

La Serie A 2025/2026 della Roma partirà dall'Olimpico con la sfida contro il Bologna. Al Teatro Regio di Parma è andato in scena il sorteggio del calendario della prossima stagione del campionato italiano. Subito esordio casalingo per i giallorossi, poi la trasferta alla seconda giornata contro il Pisa e la partita in casa contro il Torino. Subito sfida ad alta tensione alla quarta giornata con il derby contro la Lazio, il primo per il nuovo allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini, in programma per il 21 settembre. Il ritorno invece si giocherà a metà maggio, gara valida per la penultima giornata di campionato.