Tutto sul nuovo staff della Roma: ecco i preparatori atletici scelti da Gasperini

Ora è ufficiale: Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. L'ormai ex tecnico dell'Atalanta ha firmato un contratto triennale ed ha già rilasciato le sue prime parole da nuovo tecnico giallorosso. Ma non solo Gasperini, cresce l'attesa anche per scoprire il nuovo staff tecnico, che seguirà l'allenatore e la squadra nella prossima giornata.