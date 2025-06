Retroscena Butinar: il video di El Shaarawy a Trigoria fa commuovere tutti

Il mondo dello spettacolo e del calcio oggi ha pianto la scomparsa di Gianfranco Butinar: l'attore e imitatore è morto all'età di 51 anni per un infarto. Grande tifoso dell'Inter, è sempre stato vicino al mondo calcistico con le sue imitazioni: da Totti a Buffon e Ranieri, iconica quella di Bruno Pizzul. Come ha rivelato un video pubblicato da Stephan El Shaarawy, Butinar, tre settimane prima di morire, è stato al centro di Trigoria per intrattenere e far ridere i ragazzi di Ranieri.