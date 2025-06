Ranieri: "Rinuncio all'Italia, voglio pensare solo alla Roma"

Ore 9.10 di martedì 10 giugno. In un messaggio al direttore del Corriere dello Sport - Stadio, Ivan Zazzaroni, Claudio Ranieri comunica la sua decisione: "Buongiorno fratello, ho deciso di rinunciare. I Friedkin mi avevano lasciato libero di scegliere, ma io ho promesso di smettere, se avessi continuato non avremmo preso Gasperini , voglio solo pensare alla Roma". E questa, per i romanisti, è la notizia più bella e attesa. Meno per la Nazionale, che aveva individuato in Sir Claudio l'uomo per la rincorsa al Mondiale 2026 e adesso si trova costretta a ripartire, ancora una volta, da zero.