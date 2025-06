L'assurda notte di Paredes: gara super con l'Argentina, litiga con la Colombia e parla con il Boca. Poi tocca a Wanda Nara

Prima la prestazione da protagonista in campo, poi le polemiche contro gli avversari, le voci di mercato e infine il retroscena di Wanda Nara . È questo il riassunto della pazza notte vissuta da Leandro Paredes , titolare e sempre in campo nell'1-1 tra la sua Argentina e la Colombia nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026, con la Nazionale di Scaloni che è già qualificata da tempo.

Paredes, gara super con l'Argentina

Una prestazione super quella del centrocampista della Roma, padrone del centrocampo dell'Albiceleste. Paredes ha chiuso con il 99% di passaggi riusciti (100 riusciti e uno solo sbagliato), segnando la percentuale più alta in assoluto per un centrocampista che ha tentato più di 50 passaggi in una partita di qualificazioni sudamericana. La partita si è chiusa in pareggio e anche tra le polemiche, con l'espulsione di Enzo Fernandez che ha lasciato l'Argentina in 10. Le telecamere hanno ripreso un Paredes furioso, mentre litigava con un giocatore della Colombia: "Sai cosa vi manca? Tu lo sai cosa manca a voi?", la frase ripetuta più volte. In riferimento, ovviamente, ai tanti trofei conquistati dall'Argentina negli ultimi anni (Due Coppa America e un Mondiale).