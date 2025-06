Roma, Friedkin: "Gasperini? Riflette le nostre ambizioni"

Dopo l'ufficialità dei giorni scorsi e i primi giorni di lavoro a Trigoria, è stata fissata la conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini , la prima come nuovo allenatore della Roma, per il 17 giugno. Dopo la seconda parte di stagione con Claudio Ranieri in panchina, ora senior advisor della proprietà, c'è grande euforia nella piazza giallorossa per la nuova stagione. D'altronde l'allenatore si porta dietro un grande bagaglio di aspettative dopo nove anni meravigliosi all'Atalanta. Una scelta importante fatta da parte del gruppo Friedkin.