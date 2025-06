Rensch stregato dalla Roma: “Ecco la differenza con l’Ajax”. E sui tifosi…

Rensch: "Sono orgoglioso dei tifosi della Roma"

Rensch continua: "In Italia, invece, sono i tre punti a contare più di tutto. Anche se tiri venti palloni fuori dallo stadio. Tre punti sono tre punti e il resto non conta. Lo si vede in partita. Ci sono molti più duelli, uno-contro-uno da vincere, c'è lotta su ogni pallone e le differenze tra le due squadre sono spesso minime". L'olandese ha poi parlato dei tifosi della Roma: "I tifosi sono fantastici, qualcosa di cui essere orgogliosi. Sono un giocatore che si adatta rapidamente a tutto, nella vita e nel calcio. Si nota come in Italia si viva per il calcio e per la squadra. È bello vederlo e loro lo trasmettono anche a te. In questi casi, vuoi dimostrarlo in campo". Nella stessa sessione di mercato, alla Roma è arrivato anche il suo amico Salah-Eddine: "Parliamo olandese insieme, mangiamo insieme, facciamo tutto insieme. Non è solo un compagno di squadra, ma anche un buon amico. Sono in squadra con Anass fin dai tempi dell'Ajax Under 16. Quindi ci conosciamo molto bene e lui sa che lo sostengo sempre e che sarà sempre così".