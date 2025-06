Retroscena Svilar, la sua mossa decisiva per il rinnovo

Svilar, la mossa decisiva per il rinnovo con la Roma

Tornando alla trattativa per il contratto di Svilar, non è stato semplice per la Roma sistemare la pratica. Ghisolfi si è sempre detto ottimista, in pubblico e in privato, ma a un certo punto ha temuto che le numerose proposte in arrivo da squadre importanti (Bayern, Milan) potessero provocare la rottura delle relazioni diplomatiche. E’ stato utile l’intervento di Claudio Ranieri, che ha messo a segno il secondo colpo da dirigente dopo la chiamata a Gasperini, nel trasmettere distensione verso i manager del portiere. Ma l’elemento davvero decisivo è stato la volontà di Svilar, che ha smussato gli spigoli del suo stesso entourage durante la riunione-lampo organizzata due settimane fa a Trigoria. E’ stato lui in prima persona, partecipando al meeting, a chiarire le intenzioni a scanso di equivoci: voleva continuare il suo percorso con la Roma e a Roma, due realtà che lo hanno reso soddisfatto nel calcio e contento nella vita.