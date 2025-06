Roma, inizia l'era Gasperini: il programma dell'estate, le partite e tutte le date ufficiali

Le amichevoli estive della Roma

La preparazione estiva proseguirà con le consuete amichevoli pre campionato: la prima, il 26 luglio alle ore 18, sarà in Germania in casa del Kaiserslautern, squadra della Serie B tedesca. Poi la Roma di Gasperini affronterà, sempre in trasferta, i francesi del Lens il 2 agosto alle ore 18. La sera stessa la squadra giallorossa volerà in Inghilterra per un mini ritiro dal 2 all'8 agosto al St George’s Park di Burton Upon Trent: durante questa fase della preparazione è prevista un'amichevole contro l'Aston Villa il 6 agosto al Bescot Stadium di Walsall alle 20.30 (le 19.30 locali). In chiusura del ritiro inglese, la Roma sfiderà l'Everton, altra squadra di proprietà dei Friedkin, il 9 agosto nel nuovissimo stadio del club, l'Hill Dickinson Stadium di Liverpool, alle ore 16 italiane (le 15 locali). Il campionato di Serie A inizierà nel weekend del 23-24 agosto: la Roma debutterà in casa contro il Bologna.