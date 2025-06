Roma, possibile il divorzio con Florent Ghisolfi: spunta l’ipotesi Massara

Il futuro di Florent Ghisolfi alla Roma è in bilico. Il direttore sportivo e il club giallorosso potrebbero divorziare in anticipo rispetto alla scadenza dell'attuale contratto triennale firmato nel 2024. La permanenza nella Capitale del dirigente francese, sarebbe a forte rischio. Nessun commento è arrivato al momento da parte dei Friedkin e a Trigoria si prepara la conferenza stampa di presentazione di Gasperini, in programma per domani, martedì 17 giugno, alle 12.