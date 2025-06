Roma, parte l’era Gasperini: i cinque punti chiave del nuovo progetto

2) Mercato: quattro rinforzi, poi innesti mirati

Gasperini ha bisogno di gol, è un dato di fatto. Lo ha anticipato Ranieri due mesi fa ("Per il prossimo anno dobbiamo prendere calciatori che sappiano segnare"), lo ha ribadito indirettamente anche il tecno nella sua prima intervista da romanista: "Le mie squadre hanno sempre giocato in un certo modo, con intensità, aggressività, ma non solo, siamo sempre stati una squadra che ha fatto molti gol, che ha sempre pensato a fare un gol in più dell’avversario che prenderne qualcuno in meno". E se tutti gli attaccanti della Roma messi insieme hanno segnato meno di Retegui e Lookman, è evidente che le strategie in casa Roma stanno già prendendo forma. Quattro o cinque innesti chiede Gasp (senza uscite di livello, chiaramente), non uno di più in questo primo mercato: un difensore centrale, un esterno destro, un centrocampista, una seconda punta e un centravanti. Uno tra Abraham e Shomurodov (se non tutti e tue) usciranno, così come probabilmente Paredes, Saud, Angeliño (quindi servirà un innesto anche a sinistra), e uno tra Kumbulla e Hermoso. Gasp deve inserire giocatori utili al suo calcio e che siano all’altezza della rosa. Non può chiedere di rivoluzionare la squadra già al primo anno, quello che la Roma farà sarà inserire in ogni sessione dei giocatori di livello per rendere la Roma sempre più adatta al suo allenatore.