Roma, la rivoluzione continua: ufficiale l'addio di Ghisolfi, cosa succede ora

La rivoluzione continua. Ed è totale perché in piena pre stagione, e soprattutto in pieno mercato, non si era quasi mai vista una società senza il manager di riferimento e il direttore sportivo. Ma così è: nel giorno in cui Ranieri presenterà Gasperini a Trigoria (ore 12), la Roma conferma le indiscrezioni delle ultime ore. Via l'avvocato Vitali e soprattutto via il ds Florent Ghisolfi. A breve, probabilmente entro la fine della settimana, si avranno i nomi dei nuovi manager. In pole, per quanto riguarda la direzione sportiva, c'è Ricky Massara, che tornerebbe così a Trigoria dopo l'era Sabatini.