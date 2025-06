Gasperini diretta conferenza stampa, segui live la presentazione di oggi

ROMA - Dopo la firma sul contratto triennale dello scorso 6 giugno, oggi è il giorno delle prime parole da allenatore della Roma per Gian Piero Gasperini . L'ex tecnico dell' Atalanta sarà presentato oggi alle 12 in conferenza stampa a Trigoria, nel centro sportivo Fulvio Bernardini, quartier generale romanista, in una giornata complicata per tutto l'ambiente giallorosso, scosso dagli addii di Vitali e soprattutto del direttore sportivo Ghisolfi.

11:11

Il programma della preparazione estiva

Il raduno della Roma è fissato per il 13 luglio a Trigoria: la squadra di Gasperini ha già in programma una serie di amichevoli a partire dal 26 luglio, quando affronterà il Kaiserslautern in Germania. LEGGI LA NOTIZIA

10:56

Dove vedere la conferenza di Gasperini

Gasperini, alle 12 la conferenza ufficiale di presentazione. Sul sito del Corriere dello Sport la diretta testuale, altrimenti tutto live sui social della Roma.

10:46

Gasperini, l'attesa dei tifosi

C'è molta attesa per le parole di Gasperini anche da parte dei tifosi. Non è un mistero che in passato i rapporti non siano stati idilliaci, ma oggi i romanisti aspettano con ansia le parole del neo allenatore.

10:43

Gasperini a Roma dopo la vacanza a Formentera

Gasperini è tornato a Roma dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza a Formentera. Oggi le prime parole in conferenza dopo quelle rilasciate ai canali del club.

10:42

Conferenza Gasperini allenatore della Roma, le anticipazioni

Sicuramente si parlerà di come è arrivato alla Roma, della sua idea di calcio, dei progetti, degli obiettivi e anche dei programmi sui singoli giocatori. Difficilmente, invece, Gasperini e Ranieri si sbilanceranno sulle nuove nomine in società.

10:35

Solo Ranieri con Gasperini

Ad accompagnare Gasperini in conferenza stampa ci sarà solo Claudio Ranieri, nuovo consulente dei Friedkin e della Roma, e non il direttore sportivo Florent Ghisolfi, che in queste ore si sta separando dal club giallorosso. LEGGI LA NOTIZIA

10:30

Stamattina la presentazione di Gasperini

La conferenza stampa di presentazione di Gasperini inizierà alle 12 a Trigoria.

Roma, Trigoria, centro sportivo Fulvio Bernardini