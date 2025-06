Ranieri e il siparietto sull'Inter: "Come l'ho trovata dopo Gasperini?"

L'estratto dell'intervista è stato letto in sala stampa dallo stesso giornalista: "Se dovesse mai ricapitarmi, farei in un altro modo. Sono stato troppo accomodante, pensavo di poter conquistre l'ambiente strada facendo, invece dovevo entrare forte senza compromessi, o spacchi o vieni spaccato". Il giornalista poi chiede a Gasperini se ancora oggi la pensa allo stesso modo. In seguito, introduce una domanda anche per Ranieri che lo incalza subito dicendo in tono ironico: "Come ho trovato l'Inter dopo che è andato via lui?" e la sala stampa scoppia ridere. Infatti Ranieri nel settembre del 2011 venne chiamato dall'Inter per sostituire Gian Piero Gasperini, esonerato dopo appena cinque partite.