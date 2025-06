Gasperini e il paragone con Zeman: “Con le mie preparazioni non è mai morto nessuno…”

Gasperini: "Dobbiamo sentirci fortunati di essere alla Roma"

Gasperini poi prosegue parlando delle sue preparazioni: "Non è mai morto nessuno. È importante che i giocatori si divertano: abbiamo la fortuna di fare il mestiere che più ci piace. Se poi lo fai con la Roma devi sentirti fortunato. L'allenamento è fondamentale, come per tutte le professioni: è fatto in funzione dello stare bene, del cercare di migliorare la prestazione. Non può essere un problema l'allenamento, deve anche divertire. Se non sorridi non puoi giocare bene a calcio, la penso come i brasiliani su questo. I calciatori devono sempre avere un bello spirito. Bisogna creare un bel clima di lavoro, d crescita e di trasmissione delle migliori situazioni per migliorarsi. Il mio lavoro è finalizzato a questo. Non ci può mai essere un clima teso, ci sono già gli avversari difficili da superare".