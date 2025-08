Lens-Roma diretta: segui l'amichevole di oggi live

LENS - La Roma affronta la quinta amichevole del suo precampionato. Dopo i successi nelle quattro sfide precedenti, la squadra di Gasperini torna in campo contro il Lens di Pierre Sage. I giallorossi di Francia sono reduci da un ottavo posto in Ligue 1 e da un ottimo avvio estivo, che nell'ultima settimana li ha visti trionfare contro Metz e Wolverhampton. Segui l'amichevole in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.