Serata amara per la Roma , che esce sconfitta 1-0 dal Milan a San Siro e incassa così il terzo ko in campionato. I giallorossi sprecano così l'occasione per andare in testa alla classifica , restando a quota 21 punti a -1 dal Napoli. Decisivo il gol di Pavlovic , Dybala si fa parare un rigore da Maignan . Ecco per le parole di Gian Piero Gasperini nel post-partita, tra interviste e conferenze stampa.

23:50

23:42

23:35

Gasperini sulla condizione di Bailey

"Bailey al top della condizione? Io spero gli manchi ancora parecchio (ride). Scherzi a parte, speriamo che abbia continuità di allenamenti e spero che la condizione la troverà facendo altri spezzoni come quello di questa sera".

23:33

Gasperini, il messaggio all'arbitro e ai tifosi

"Arbitro? Beh (ride. ndr), solo una cosa mi da fastidio: ci siamo stufati tutti che quando arriva una palla dentro l'area e uno si butta a terra è sempre fallo, non ne possiamo più che il mezzo contatto diventa sempre un fallo. Uno si mette le mani in testa e viene sistematicamente fischiato fallo. Di queste situazioni siamo stufi. Ma non è un problema di Guida, ma del nostro calcio che è penalizzato da questi atteggiamenti continui. Cosa dico ai tifosi? Questa è la mia strada, questo è il mio modo di intendere il calcio".

23:31

Gasperini sull'attacco: "Lavoriamo con le risorse che ci sono"

"Come migliorare l'attacco? Di mercato non è il caso di parlarne, dobbiamo lavorare sulla squadra e sulle risorse che ci sono. Oggi non è stata una prestazione negativa, anche se dobbiamo concludere meglio. A forza di guardare quello che manca ci dimentichiamo di quello che abbiamo".

23:29

Gasperini ricorda Galeone: "Era la persona più amata"

"Ho vissuto il miglior momento del Pescara, una squadra molto giovane che ha vinto in modo incredibile. Lui era la persona più amata nell'Abruzzo, un entusiasmo incredibile. Negli anni che la Serie A era a 16 con i migliori giocatori del mondo in Italia c'era anche il Pescara. Era un personaggio particolare, lo ricordo così Galeone, con grande entusiasmo".

23:27

Gasperini su Dybala: "È una cosa grave"

"Abbiamo perso dybala, questa è una cosa veramente grave, era in grande condizione ultimamente. Dobbiamo recuperarlo velocemente perché ci alza di molto il livello in attacco"

23:26

Gasperini in conferenza: "I rigori ci stanno penalizzando"

Gasperini in conferenza stampa: "Abbiamo trovato le misure giuste, ma nelle mischie dobbiamo alzare la capacità realizzativa, molte squadre sanno risolvere situazioni così noi no. Ci sta penalizzando questa incapacità di tirare i rigori di questo momento"

23:24

23:17

Gasperini su Galeone: "Il più grande insegnamento..."

"L'insegnamento più bello? Ci pensavo oggi. Ricordo una partita che giocavamo a Pisa per raggiungere la promozione, una partita decisiva. Io nel finale ho fatto tre-quattro passaggi indietro verso il portiere perché un punto ci faceva comodo. Lui dopo la partita mi ha detto 'noi non ricorriamo a questi mezzucci, noi giochiamo fino alla fine'. È stato un grande insegnamento, questo è quello che ricordo meglio".

23:15

Gasperini: "Ecco cosa manca alla Roma"

"Bicchiere mezzo pieno? Sì, queste partite che abbiamo perso dobbiamo alzare alcune cose, ma la squadra globalmente c'è. Ci hanno sicuramente penalizzati questi quattro rigori sbagliati su cinque, ci hanno tolto tanto sia in campionato che in Europa. Dobbiamo migliorare anche sul finale, con gli arremmbaggi per tirare fuori l'episodio che risolve la partita. Tante squadre ricorrono a questo, noi non ancora. Poi quando domini la partita così a lungo, devi portarla a casa".

23:13

Gasperini su Dybala: "La cosa peggiore"

"La cosa peggiore di tutte è l'infortunio di Dybala, calciando il rigore. Dobbiamo vedere quando può recuperare, sicuro dopo la sosta. Dispiace, stava facendo grandi partite: questa è la perdita più grande di questa sera".

23:11

Gasperini: "Siamo molto arrabbiati, ma la prestazione c'è"

"Penso questa sera abbiamo fatto il salto di qualità, tranne che nelle conclusioni. Primo tempo con grande personalità contro una squadra forte, sul loro campo. Poi abbiamo sofferto. Faccio fatica a trovare delle indicazioni negative. Siamo molto arrabbiati: quando perdi questo tipo di partite sei rammaricato. Purtroppo si sbagliano i rigori e le occasioni, ma la squadra sul piano tattico ha giocato benissimo".

23:09

Gasperini: "Questa è la strada da percorrere"

Gasperini ai microfoni di Dazn: "Faccio fatica a cercare qualcosa che non è andato. Credo siano andate tante cose, ma è facile giudicare i centimetri. Abbiamo creato tanto, questa è la strada che voglio percorrere. Queste partite ci lasciano rammaricati per il risultato ma anche fiduciosi per il futuro".

23:07

Maignan: "Rigore? Ero fiducioso"

"Un momento decisivo per la squadra. Ero fiducioso, i miei compagni credevano in me. Sono molto contento". Così Maignan sul rigore parato.

23:03

22:58

Roma, beffa Dybala: si fa male dopo il rigore

Doppia beffa per Dybala e la Roma: non solo il rigore sbagliato, ma anche un possibile infortunio. La Joya ha sentito tirare, possibile lesione da verificare con gli esami.

22:52

Scintille Saelemaekers-Wesley: cosa è successo

Partita molto tesa, con tanti scontri in campo tra i rossoneri e i giallorossi. Duro l'episodio tra Saelemaekers e Wesley: ecco cosa è successo.

22:49

Dybala sbaglia un rigore, Pavlovic decisivo

Decisiva la rete di Pavlovic al 39', dopo che la Roma aveva giocato benissimo nella prima mezz'ora, sfiorando il vantaggio in più occasioni. All'81' la Roma si guadagna un rigore (braccio di Fofana), ma Dybala si fa ipnotizzare da Maignan e spreca la possibilità dell'1-1.

22:46

La Roma frena dopo due vittorie consecutive

Dopo aver battuto Sassuolo e Parma, la Roma frena contro il Milan. I giallorossi perdono l'occasione di volare in testa alla classifica, restando a quota 21 punti, gli stessi di Inter e Milan, con Napoli primo ad un solo punto di distacco.

22:44

Milan-Roma 1-0: terza sconfitta in campionato per Gasperini

Triplice fischio a San Siro: il Milan batte 1-0 la Roma grazie alla rete decisiva di Pavlovic al 39'. Terza sconfitta in campionato per i giallorossi, che frenano dopo due vittorie consecutive.

Stadio San Siro - Milano