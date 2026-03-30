Wesley, confermata la lesione: la Roma lo perde per un mese, quali partite salterà

Wesley, lesione confermata: quante gare salta

Risonanza magnetica ed ecografia hanno infatti confermato la lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro per l'esterno giallorosso. Il tempo di recupero stimato è di quattro settimane e Wesley salterà dunque la partita contro l'Inter a San Siro (nella domenica di Pasqua), quelle contro Pisa e Atalanta all'Olimpico (10 e 18 aprile) e poi la trasferta al Dall'Ara contro il Bologna (25 aprile), puntando a tornare a disposizione per Roma-Fiorentina del 3 maggio.

(articolo in aggiornamento)