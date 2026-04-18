Massara: "Gasperini e Ranieri, dialettica normale. La proprietà parla con i fatti"

" Gasperini-Ranieri? Dialettica normale, che esiste in tutte le società per far crescere la squadra e il club. Cosa ne pensa la proprietà? La proprietà parla con i fatti". Così Frederic Massara prima di Roma-Atalanta. In diretta su Dazn, il direttore sportivo della Roma ha spiegato: "La squadra è determinata e concentrata sulla partita. Sono giocatori seri, che si focalizzano sul campo. Siamo consapevoli che la partita di stasera è molto importante".

Massara: "Gasperini-Ranieri? Abbiamo tutti l'obietivo di costruire una Roma sempre più forte"

Massara è stato incalzato sulll'eco mediatica avuta dalle parole di Ranieri, su Gasperini, nell'imminenza del fischio d'inizio del match col Pisa: "Abbiamo tutti l'obiettivo di costruire una Roma sempre più forte. Abbiamo iniziato un percorso che ci sta dando soddisfazioni, lavoriamo nella direzione di poter costruire qualcosa di sempre più importante. Il punto di vista della proprietà? La proprietà parla con i fatti. Abbiamo una grande proprietà, che sta facendo grandissimi investimenti per sviluppare la Roma ai massimi livelli. Hanno fatto moltissimo e ancora faranno ed è un grande privilegio lavorare con questa proprietà".

Massara sui rinnovi: "Dialogo aperto"

Anche a Sky, Massara aveva ribadito: "La dialettica esiste in tutti i club e qui siamo tutti concentrati, quando ci sono confronti sono tutti orientati alla crescita della squadra e alla possibilità di farla migliorare. Non c’è nessun tipo di problema". Sui rinnovo di El Shaarawy, Pellegrini, Dybala e Celik, Il ds ha spiegato invece spiegato: "C’è un dialogo aperto con tutti e quattro i giocatori e i loro agenti, la stiamo affrontando in queste settimane e valuteremo se ci saranno condizioni e volontà reciproche per proseguire insieme".

Massara, la Roma e la corsa Champions: "Sono mancate le vittorie negli scontri diretti"

In chiusura un commento sugli scontri diretti nella lotta per un posto in Champions League: "Sono mancate le vittorie. A parte la vittoria in casa col Como non siamo andati oltre il pareggio, ma non sono mancate le prestazioni".

"Sono mancate queste vittorie finora, stasera è una buona opportunità per dimostrare che stiamo crescendo anche in questo aspetto".