Wesley, il labiale che fa tremare tutti dopo il pianto: "Ho sentito qualcosa al ginocchio"

Wesley tiene in appresione il Brasile di Carlo Ancelotti e la Roma . Il terzino si è infortunato ieri nell'amichevole tra la nazionale verdeoro e l'Egitto , terminata con la vittoria per 2-1 del Brasile . Il doppiatore Velloso , sul suo account X (@vellosogg), ha ricostruito il labiale della conversazione a bordocampo tra il giocatore e il medico della squadra.

"Wesley rischia di essere escluso dalla rosa per i Mondiali"

Wesley ha riferito di sentire dolore al ginocchio. È stato sostituito al 17'. Dopo essersi accovacciato e aver appoggiato la mano sulla coscia, e si è messo a piangere in panchina. Interrogato su cosa avesse sentito ha confermato al medico di "sentire un dolore molto forte". Oggi si sottoporrà a degli esami per determinare la gravità del problema. È stato visto lasciare lo stadio dopo l'amichevole con notevoli difficoltà a camminare, zoppicando vistosamente. Secondo UOL, c'è il rischio che il giocatore venga escluso dalla rosa per i Mondiali 2026.

Wesley e l'infortunio al ginocchio: "Quando ho provato a prendere la palla..."

Stando alla ricostruzione del labiale di Wesley e di uno dei medici dello staff del Brasile, il giocatore della Roma ha spiegato: "Stavo cercando di prendere la palla, sai? Quando ho provato a prendere la palla...". Il dottore lo ha interrotto per chiedergli: "Hai sentito qualcosa al ginocchio?". Wesley ha confermato: "Sì. Poi, quando sono andato, l'ho sentito da dietro, capisci?". Il dottore gli allora domandato: "Ma la sensazione era molto forte?". Sconsolato, Wesley ha detto di sì.

Ancelotti, Danilo e Raphinha: cosa hanno detto sull'infortunio di Wesley

Carlo Ancelotti ha commentato: "Credo che Wesley verrà visitato dallo staff medico. Ha un problema muscolare. Dobbiamo aspettare la diagnosi". Danilo, che è entrato al suo posto, ha sottolineato: "Ho vissuto una situazione simile in due Mondiali, so bene come funziona. Sto cercando di dargli tutto il supporto possibile. Wesley è un bravo ragazzo. Speriamo che non sia nulla di grave, che possiamo ancora contare su di lui, perché è un giocatore importante per noi".

Raphinha ha concluso: "Questo è un momento molto complicato, perché ovviamente vogliamo arrivare ai Mondiali, vogliamo arrivarci in buona forma. Ovviamente siamo preoccupati per Wesley, il che è normale a fine stagione. Dopo così tante partite, possono succedere degli imprevisti. Vedere quello che gli è successo è molto triste, perché sappiamo quanto si impegna, quanto desiderava essere qui. Ora dobbiamo vedere con i medici cosa bisogna fare e mantenere la calma perché è molto giovane, ha ancora tanto da dare".