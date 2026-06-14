Roma, tutto il centrocampo è in America. Escludendo Pellegrini, che è a Ibiza ma gioca più avanzato, quattro centrocampisti su quattro sono negli States. Ci sarebbero potuti essere tutti per i Mondiali, ma Pisilli e Cristante sono italiani e quindi Usa sì ma solo in vacanza. A Miami, nello specifico. Koné e El Aynaou i, invece, sono alle prese con il Mondiale. Manu debutta il 16 contro il Senegal , il marocchino ha giocato - bene - contro il Brasile ieri.

Koné: "Non penso al mercato"

Partiamo da Koné. È in ritiro con la Francia, è costantemente al centro di voci di mercato, lui in conferenza le ha liquidate così: "È la Coppa del Mondo, è la mia prima grande competizione, preferisco rimanere concentrato su quella e poi vedremo cosa ci riserva il futuro". Fisicamente, dopo i guai muscolari degli ultimi mesi, sta bene: "Ho avuto due infortuni ai muscoli posteriori della coscia, che mi hanno rallentato alla fine della stagione. Naturalmente, ci si preoccupa un po' perché la salute è importante per un calciatore. Ho mantenuto la fiducia in me stesso e in Dio e ora sto bene". Bene sta anche El Aynaoui, anzi benissimo. Contro il Brasile ha giocato una partita di qualità e sostanza e se non fosse stato per Alisson avrebbe segnato il gol partita al 99': "Abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare - ha spiegato -. Abbiamo fatto la partita che volevamo, ora pensiamo alla Scozia. Io? Mi sento cresciuto - ha ammesso -, e sono concentrato su quello che devo fare".

Cristante e Pisilli a Miami

America anche per altri due centrocampisti della Roma: Cristante e Pisilli sono a Miami. Il primo con famiglia e l'amico Di Lorenzo, capitano del Napoli, raggiunto al mare dopo alcuni giorni a Disneyworld, il secondo con la fidanzata Anastasia Conti. Pochi social, quasi sempre repost di foto delle compagne, e forse chissà il pensiero a quello che poteva essere e non è stato.

Da Koné a Pisilli, cosa cambia per il centrocampo della Roma

In teoria tutti e quattro potrebbero e dovrebbero restare a Trigoria il prossimo anno. La società lavora per evitare cessioni illustri, ma la verità è che, sulla carta, tutti potrebbero partire. Koné piace all'Inter e a mezza Bundesliga, Pisilli ha estimatori ovunque ma a partire non ci pensa proprio, Cristante ha un contratto fino al 2027 non ancora rinnovato e se, dopo un ottimo Mondiale, arrivasse un'offerta superiore ai 20 milioni per El Aynaoui sarebbe presa in considerazione. Ma il mercato non si fa con i "se" e quindi, ad ora, sono tutti romanisti. In attesa di capire cosa accadrà nelle prossime settimane, tutti si godono l'America. Chi più chi meno perché alla fine, in questo caso, chi lavora è più felice di chi sta in vacanza.