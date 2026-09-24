Totti50: noi lo festeggiamo così

Il compleanno è di Francesco Totti, il regalo è per tutti i suoi tifosi. Per i 50 anni del Capitano abbiamo raccolto le immagini più iconiche della sua vita in un album speciale, impreziosito dal suo autografo. Un racconto fotografico per rivivere le emozioni di chi è cresciuto con lui e ritrovare il campione che ha fatto sognare generazioni di appassionati. Da sfogliare, condividere e conservare. Corri in edicola solo domenica 27 settembre in omaggio.



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