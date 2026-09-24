Totti50: noi lo festeggiamo così

Solo domenica 27 settembre, in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio, “L’album di Francesco”: 80 pagine di fotografie in un’edizione da collezione autografata
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Pubblicato il 24.09.2026, 10:16

Totti
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Il compleanno è di Francesco Totti, il regalo è per tutti i suoi tifosi. Per i 50 anni del Capitano abbiamo raccolto le immagini più iconiche della sua vita in un album speciale, impreziosito dal suo autografo. Un racconto fotografico per rivivere le emozioni di chi è cresciuto con lui e ritrovare il campione che ha fatto sognare generazioni di appassionati. Da sfogliare, condividere e conservare. Corri in edicola solo domenica 27 settembre in omaggio.

Se non lo trovi in edicola, scrivi a totti50@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento.

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