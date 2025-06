Carica Dybala: "Coraggio, esperienza e gratitudine". Ecco il messaggio per il nuovo sponsor 

ROMA - Perché Dybala è sempre più importante per la Roma anche fuori dal campo? La risposta è semplice, porta ulteriore grande visibilità anche al club giallorosso grazie ai suoi tanti importanti sponsor. Uno di questi è Rabanne di cui Paulo è da poco diventato testimonial, come dimostra il post pubblicato sui propri social: "Resilienza, coraggio, esperienza, gratidutine. Plasma la tua Vittoria", il messaggio - quanto mai centrato anche per lo sport - per pubblicizzare Invictus Victory Absolu, la nuova fraganza di Rabanne.