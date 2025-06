Ranieri dice no all'Italia, i tifosi della Roma fanno festa: "Una scelta d'amore, questo club è una cosa seria"

Ranieri ha deciso di dire no alla Nazionale per seguire fino in fondo la parola data alla proprietà di aiutare Gasperini e la dirigenza a lanciare questo nuovo progetto triennale dopo il suo addio alla panchina giallorossa. "Non avevamo dubbi, Ranieri è una persona saggia, un gran signore. Non poteva riuscire a intraprendere il doppio ruolo ct-dirigente dando il massimo in entrambe le situazioni", un altro commento dei tifosi. E ancora: "E adesso diamogli più poteri a Trigoria! Dopo questa scelta di cuore non si può che elogiare la persona ma soprattutto il professionista".

Insomma, tutti i romanisti sono rimasti positivamente sorpresi ed entusiasti dalla decisione dell'ex tecnico che adesso concentrerà tutte le energie sulla Roma.