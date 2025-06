Ranieri, cuore Roma: la reazione di Gasperini e di Friedkin al rifiuto della Nazionale 

ROMA - "Ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale". Così Ranieri ha annunciato la decisione di rifiutare la Nazionale per concentrarsi eslcusivamente sul club giallorosso. Naturalmente la prima comunicazione di Sir Claudio è stata fatta alla famiglia Friedkin con la quale ieri aveva intrattenuto una lunga conversazione per parlare della situazione: tra la tarda serata di ieri e questa mattina presto Ranieri ha avuto modo di riferire alla proprietà la sua decisione . Una notizia che naturalmente ha entusiasmato Dan e Ryan , sempre più convinti di aver fatto la scelta giusta ad affidare a Ranieri prima la panchina e adesso il ruolo di loro senior advisor. E non è escluso che dopo questa ulteriore dimostrazione di legame al club i Friedkin non possano decidere addirittura di affidargli un ruolo ancor più operativo all'interno della società.

Tempo al tempo, intanto chi si gode la notizia è Gian Piero Gasperini. Anche lui è stato avvisato in anticipo da Ranieri, anche lui è rimasto più che contento di poter avere Ranieri come supporto in questa sua nuova avventura alla Roma. Del resto è stato proprio Claudio a spingere per il suo arrivo a Trigoria, un motivo in più per essere orgoglioso della scelta di continuare insieme il lavoro in questo nuovo progetto giallorosso.