Roma, addio all'algoritmo: da Ranieri a Massara, ora i Friedkin scelgono i dirigenti esperti

ROMA - Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo la risoluzione consensuale del contratto con Florent Ghisolfi, sarà l'ex diesse del Milan a prendere in mano la direzione sportiva del club insieme a Claudio Ranieri. Ecco, un binomio scelto per l'esperienza e non tra algoritmi e database. Una decisione del tutto nuova per i Friedkin che negli ultimi cinque anni si erano affidati a una società di consulenza per individuare i profili considerati migliori per ricoprire i ruoli di dirigenti.