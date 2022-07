Boniek: "Dybala ha fatto la scelta migliore, adesso alla Roma serve tenere Zaniolo"

«Giuro, ho sempre pensato che per Dybala andare alla Roma fosse la migliore scelta possibile».

Supponiamo che nel frattempo non abbia cambiato idea.

«È la soluzione migliore per la sua carriera. Ammesso, e non vedo perché non dovrebbe essere così, che lui si senta ancora compiutamente un giocatore, e un giocatore di grandissimo livello. È ancora giovane e alla Roma andrà sempre in campo, più che in qualsiasi altra squadra. Abraham è il partner ideale per lui. In nessun luogo al mondo si sarebbe sentito come si sentirà a Roma. Il resto sta a lui».

Tanti immaginavano che la squadra del destino, una volta lasciata la Juve, sarebbe stata l’Inter.

«All’Inter avrebbe dovuto giocarsi il posto e secondo me non sarebbe mai diventato un punto di riferimento. Tra Lautaro, Lukaku, Calhanoglu, Mkhitaryan e tanti altri, Dybala sarebbe stato importante, non determinante. Alla Roma trova Mourinho, che lo voleva ferocemente ed è il motivatore che sappiamo. Per Paulo, non esisteva sistemazione migliore».

In che senso Abraham e Dybala sono la coppia perfetta?

«Dybala è una mezza punta, un tiratore che s’inserisce in seconda battuta, uno che se ha davanti un centravanti gli gira intorno e riesce a trovare lo spazio per liberarsi e calciare. Inoltre ha una buonissima capacità di servire assist. Con Pellegrini e Zaniolo la Roma avrebbe un potenziale fantastico nell’area avversaria».