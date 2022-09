Roma, l'importanza di Dybala

Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e diciamo, quindi, che ha ragione Mourinho nell’affermare: “Noi ci siamo anche senza una rosa top”. Leggiamo volentieri, su un quotidiano sportivo, che ora tra Mou e Zaniolo c’è sintonia.

Queste piccole considerazioni ci portano a dire quanto, al di là delle qualità atletiche, sia estremamente importante, nel calcio, la psicologia. Al di là delle considerazioni, perciò, Zaniolo c’è. Ci siamo tenuti a distanza dalla vicenda Totti-Blasi, ma ci ha fatto comunque piacere leggere su un quotidiano: “Si va verso la tregua grazie ad un accordo”.

Di certo, se c’è qualche altro campione del calcio che ha malesseri coniugali, dopo quanto si è scritto e detto su Totti e Blasi, si guarderà bene dall’aprir bocca. Come forse direbbe Mourinho: “Tra moglie e marito ci deve essere sintonia”.

Leggo, da tutte le parti, quanto sia stato importante Dybala per Roma-Empoli. Sì, non c’è dubbio: è stato importantissimo. Meno male che siamo venuti fuori da quel momento negativo che ha colpito la Roma e, di riflesso, i suoi tifosi. Voltiamo pagina (è roba di ieri e dell’altro ieri) e guardiamo avanti con buoni propositi e altrettante certezze.