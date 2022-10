Messi incoraggia Dybala e Di Maria: “In Qatar staranno bene”

Sulle condizioni di Dybala e Di Maria non c'è solo la preoccupazione di Roma e Juventus, ma anche quella dell'Argentina per il prossimo Mondiale in Qatar. Sugli infortuni dei due giocatori, elementi chiave per la squadra di Scaloni, si è espresso il capitano della Nazionale Lionel Messi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘DirecTv Sports’. Il fuoriclasse argentino si è espresso sulle loro condizioni e sul loro possibile recupero in tempo per la Coppa del Mondo.