Dybala al Mondiale, cosa ha deciso il c.t. Scaloni

Ancora un paio di giorni e poi sarà ufficiale: il c.t. Scaloni ha inserito Paulo Dybala nella lista dei pre-convocati dell'Argentina per il Mondiale in Qatar. Una buona notizia, per quanto attesa, che regala al romanista un po' di serenità e di fiducia durante il recupero dall'infortunio al retto femorale sinistro. Essere nella lista dei 35 è un primo passo, quello che Dybala aspettava per spingere il piede sull'acceleratore.