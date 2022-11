Dybala pronto per una nuova sfida: scende in campo con le scimmie

ROMA - Una nuova sfida, non sul campo da calcio ma nel virtuale. Paulo Dybala ha infatti stretto l’accordo con MonkeyLeague. Web3 e l'argentino lo hanno annunciato sui propri canali: il celebre gioco di calcio firma con l’attaccante della Roma. Dybala diventa quindi il nuovo brand ambassador del gioco e presterà la propria immagine in occasione di eventi promozionali e di comarketing. Il giocatore ex Juventus eseguirà anche il playtest del gioco nel giorno della sua uscita. Inoltre il suo volto diventerà sarà incluso anche tra gli NFT con licenza ufficiale del titolo con sede a Solana.