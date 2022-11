Dybala, allenamento no stop per il Torino: ecco il "focus" in palestra

ROMA - Paulo Dybala e il suo allenamento no stop per essere pronto per la sfida col Torino. L'argentino sta intensificando le sedute atletiche, sia al Fulvio Bernardini sia nella sua villa all'Infernetto, seguito naturalmente dallo staff giallorosso. Ecco che oggi Dybala ha pubblicato sul suo profilo social una serie di foto che lo ritraggono al lavoro in palestra: un allenamento intenso, un "focus" - come ha scritto lui - verso il suo obiettivo: la convocazione per la sfida contro il Torino per poi volare in Qatar con l'Argentina di Scaloni.