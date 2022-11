Dybala insegue il Mondiale: nelle prossime ore il colloquio con Scaloni

ROMA - Paulo Dybala spinge sull'acceleratore per recuperare dalla lesione e poter essere convocato dall'Argentina per il Mondiale. Il ct Scaloni e il suo staff - che sono già in Qatar - stanno valutando i giocatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni e hanno deciso di posticipare la pubblicazione della lista dei convocati per dare qualche giorno in più ai calciatori di ristabilirsi. Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni nelle prossime ore avrà un colloquio telefonico con Dybala proprio per capire le sue sensazioni sull'infortunio. L'argentino probabilmente domani si aggregherà al gruppo per cominciare a intensificare gli allenamenti e spera di essere convocato per la gara contro il Torino, per lanciare un segnale alla nazionale argentina.