Roma, Dybala si rilassa con i suoi cani: "I miei migliori amici"

È terminata la stagione della Roma , che ora si concentra sul mercato per preparare al meglio il futuro. I calciatori si stanno godendo ora del meritato riposo e tra questi c'è anche Paulo Dybala , tra i protagonisti di questa stagione con i suoi gol.

Dybala si rilassa con i suoi cani

La Joya ha pubblicato un post particolare su Instagram, dedicato ai suoi cani. Dybala, infatti, non ha mai nascosto il suo amore per loro, dedicandogli numerose foto sui social. In questo caso ha voluto dedicare un intero posto con più foto a Bowen e Kaia, definiti nella descrizione: "I miei migliori amici".