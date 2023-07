Dybala sorprende i medici: forma al top. Ora il rinnovo con la Roma

ROMA - Una folla di tifosi alle 9.05 dal piazzale Dino Viola ha cominciato a rincorrere una Toyota Rav4 grigia metallizzata che si stava dirigendo verso il cancello principale del Fulvio Bernardini. Dentro, Paulo Dybala sorrideva ai romanisti e li salutava dandogli appuntamento ai prossimi giorni per foto e autografi. Del resto, ieri non c’era tempo da perdere, nel primo giorno di raduno bisogna essere puntuali e attenti a non sbagliare una mossa. La Joya era il giocatore più atteso nella calda mattinata di ieri, quando le temperature raggiungevano i 28 gradi già alle 8. Lui è arrivato un’ora dopo, secondo il programma stilato dalla Roma per le visite mediche, i prelievi e i test che anticipano la preparazione stagionale.

Roma, le prime parole di Dybala

I circa cinquanta romanisti aspettavano soprattutto lui, con tante nuove maglie firmate Adidas e con il suo nome sulle spalle. Carichi ulteriormente dalle dichiarazioni dell’argentino di domenica sera, una volta sbarcato a Fiumicino: «Sono carico e sto bene alla Roma. Resto? Certo, domani mi alleno...». Un semi sospiro di sollievo per i tifosi che vedono la minaccia Chelsea incombere su Dybala e la sua clausola da dodici milioni. Alcuni sono certi: «Ha detto che rimane, ma lo vedete che sorriso aveva quando è entrato a Trigoria?», altri invece un po’ meno: «Secondo me aspetta prima l’incontro per discutere il contratto, anche per questo non ha ancora pubblicato sui social foto con la maglia nuova». La verità la sa solo Dybala e il suo entourage che nei prossimi giorni sarà in Italia.

Dybala, l'incontro con Mourinho

Intanto Dybala si sta godendo questi giorni a Roma insieme alla sua fidanzata Oriana, ma anche al Fulvio Bernardini. Varcati i cancelli di Trigoria, Paulo ha salutato i dipendenti, lo staff ma soprattutto Mourinho con il quale si era sentito più volte al telefono durante le settimane di vacanza. Un abbraccio allo Special One, un altro ai suoi compagni di squadra, soprattutto a Matic grande amico e complice nei botta e risposta divertenti sui social. «Ecco James Bond», ha scritto il serbo sulla sua storia Instagram accogliendolo all’ingresso della struttura.

Dybala, forma fisica al top

Poi le visite mediche e i test atletici. E non sono andati affatto male. Anzi, medici e staff di Mourinho hanno trovato Dybala piuttosto in forma, segno che durante le vacanze tra Stati Uniti e Ibiza non ha comunque smesso di allenarsi ma ha cercato di rimanere in buona condizione per cominciare subito la preparazione nel migliore dei modi. Ma anche per scongiurare infortuni nei primi giorni - chiaramente più complicati e delicati - di allenamenti. Il caldo poi non aiuta, per questo essere tornato con un un ottimo livello corporeo tra massa magra e grassa sicuramente potrà essere d’aiuto al ventinovenne di Laguna Larga.

Dybala in attesa del rinnovo

Allenamenti fino a sabato, poi il giorno seguente l’amichevole a porte chiuse contro la Boreale. Insomma, tanto lavoro da fare al Fulvio Bernardini, compreso anche parlare con Tiago Pinto del nuovo contratto. Il general manager si trova ancora in vacanza, rientrerà probabilmente domani e dovrà cominciare a organizzare un appuntamento con i suoi agenti per discutere il nuovo contratto. Dybala la scorsa stagione alla Roma ha guadagnato circa 6 milioni maturando i bonus legati a presenze e gol che ne hanno fatto lievitare lo stipendio. Dal primo luglio però è ripartito da una quota fissa di 4,5 milioni a causa della mancata qualificazione alla Champions League: le parti si metteranno a trattare, l’argentino prevede di tornare a percepire sei milioni in parte fissa per poi eliminare la famosa clausola rescissoria. Se ne discuterà, intanto Paulo è concentrato sulla Roma, gli allenamenti e questo inizio di stagione.